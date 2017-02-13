كتب - محمد قاسم: قال الإعلامي خالد تليمة، مقدم برنامج |صباح أون| المذاع عبر فضائية ON E، إن علاقته بالقناة انتهت اليوم

وأوضح تليمة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي |تويتر|، مساء الأحد، أن إدارة القناة أبلغته بانتهاء علاقته بالقناة دون إبداء أسباب.

ويقدم تليمة برنامج |صباح أون| يوميا بصحبة الإعلامية نهاوند سري.

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