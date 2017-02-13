اخبار مصر
-
رياضة
- أزمة بسبب نقل مقر الاتحاد الإفريقي للسلة من القاهرة.. وجهات عليا تستفسر!
- مدربو الدور الثاني.. سنة أولى وقيادة جديدة وتجربة أخرى (تقرير)
- تريزيجيه بعد هزيمة فريقه بالدوري البلجيكي: التحدي قادم
- ديميتروف يحرز لقب بطولة صوفيا للتنس
- صلاح يصنع هدفين في فوز روما وإنترناسيونالي ينتصر أيضا
- التشيك تتأهل لقبل نهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات رغم غياب كفيتوفا
- اشبيلية يتخطى لاس بالماس بصعوبة ويستمر في المنافسة على اللقب
- فولفسبورج يهزم هوفنهايم ويضع حدا لهزائمه
- تشيلسي يعزز تصدره للدوري الإنجليزي وليستر يخسر مجددا
- قبل انطلاق الدور الثاني.. رقم سلبي للشيخ الهداف وظاهرة للمدربين
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وزير الثقافة ناعيا الرشيدي: أثرى الحياة الفنية والأكاديمية
13
فبراير
2017
00:42 AM
بواسطة
القاهرة - (أ ش أ):نعى وزير الثقافة حلمي النمنم، رحيل الفنان الدكتور فاروق الرشيدي، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، الذي وافته المنية أمس، عن عمر يناهز 75 بعد تعرضه لأزمة صحية
وقال وزير الثقافة -في بيان اليوم الأحد- إن الراحل أثرى الحياة الفنية بالكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وامتد عطاؤه إلى المجال الأكاديمي من خلال التدريس بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وستظل أعماله حاضرة يتذكرها الجميع.
وقدم وزير الثقافة خالص العزاء إلى أسرته وطلابه، داعيا الله أن يدخله جنته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع