القاهرة - (أ ش أ):نعى وزير الثقافة حلمي النمنم، رحيل الفنان الدكتور فاروق الرشيدي، أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، الذي وافته المنية أمس، عن عمر يناهز 75 بعد تعرضه لأزمة صحية

وقال وزير الثقافة -في بيان اليوم الأحد- إن الراحل أثرى الحياة الفنية بالكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وامتد عطاؤه إلى المجال الأكاديمي من خلال التدريس بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وستظل أعماله حاضرة يتذكرها الجميع.

وقدم وزير الثقافة خالص العزاء إلى أسرته وطلابه، داعيا الله أن يدخله جنته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة