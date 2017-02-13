القاهرة- (أ ش أ): يجتمع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الاثنين، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي سيبدأ غدا زيارة الى مصر

كما يلتقي البابا تواضروس غدًا في الكاتدرائية المرقسية، رئيس توجو فوري جناسينجبي الذي يصل إلى مصر في وقت لاحق.

وتأتي هذه الزيارات من رؤساء الدول للكاتدرائية المرقسية تقديرًا لدور الكنسية القبطية الأرثوذكسية باعتبارها مؤسسة دينية وطنية مصرية.

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