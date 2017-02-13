القاهرة - (أ ش أ): أطلقت وحدة التماسيح بأسوان التابعة لوزارة البيئة، اليوم الأحد، سراح تمساح ببحيرة ناصر بعدما نجحت في اصطياده ليلة أمس بالقرب من جزيرة النباتات، حيث انتشر فيديو يشير إلى وجود تمساح هناك وقامت بعمل مسح للمنطقة إلى أن تمكنت من اصطيادة بواسطه الأضواء الكاشفة ليلًا

وقامت الوحدة بعمل دراسات على التمساح الذي تبين أنه ذكر ولا يزيد عمره عن العامين للتأكد من أنه هو نفس التمساح الذي ظهر بالفيديو وليس تمساحا آخر، حيث طابقت النقوش على ذيل التمساح بالنقوش التي ظهرت في الفيديو.



وأوضحت وزارة البيئة، في بيان، أنه تم إطلاق التمساح من الجانب الشرقي لبحيرة ناصر خلف السد العالي بجنوب أسوان بواسطة باحثين من محمية وادي العلاقي، وتمت عملية الإطلاق بنجاح بعد التأكد من أن الحالة الصحية للتمساح جيدة.​

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