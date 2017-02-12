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وزيرة التضامن الاجتماعي: 9 مليون طفل مصري تحت خط الفقر
كتبت - هاجر حسني قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ٣٧% من تعداد المصريين أقل من ١٧ عام، و٢٠% منهم أطفال في ظروف سيئة، ٩ مليون طفل تحت خط الفقر وهؤلاء يتعرضون لعنف أشد قسوة من الضرب
وأضافت خلال كلمتها في الاحتفالية التي نظمتها منظمة يونيسيف، اليوم الأحد، احتفالا بمرور ٧٠ عاماً على إنشائها، أن الفقر يدفع لتفكك الأسرة وبالتالي يذهب الأطفال في الشارع، ولذلك فالتحديات أمام الطفل في مصر كبيرة، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الفتيات يتزوجن قبل ١٨ عام وهو ما يعدعنف ضدها.
وتابعت |العنف له أشكال عديدة، إذا مقدرناش كدولة وشعب توفير حماية للأطفال، فالمسؤولية تقع على الكل|.
ولفتت إلى أن المسؤولية تقع بشكل أكبر على الفنانيين نظرًا للكم الكبير من المتابعين لهم، ولذلك فسلوكهم سيؤثر على الأطفال، مضيفة |نحتاج فنكم|.
وقالت |الطفل في القلب من برامج الحكومة|، ولفتت إلى أن البطالة في الإناث أربعة أضعاف الذكور ولذلك لابد من رفع التوعية بأهمية عمل المرأة وتوفير حضانات للأطفال لتمكين الأمهات ومساعدتهن على العمل،
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