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اعتماد ختم العيادة الخارجية تيسيرا على مرضى نفقة الدولة بدمياط
دمياط - محمد إبراهيم: قررت لجنة مشكلة من قيادات مديرية الشؤون الصحية في دمياط، برئاسة الدكتور رمضان الخطيب وكيل المديرية، اليوم الأحد، اعتماد ختم العيادة الخارجية بالمستشفى التخصصي في دمياط بدلاً من خاتم النسر تيسيرًا على مرضى |نفقة الدولة|
جاء ذلك في حضور مدير علاج نفقة الدولة والتفتيش المالي والإداري لبحث مشاكل وشكاوى المرضى المدرجين ضمن الإدارة.
وأكد وكيل المديرية، خلال جولته، أن معظم مرضى العلاج على نفقة الدولة يتجاوزون عمر الستين ويعانون مشاكل في القلب والضغط والسكر وأن التيسير عليهم أمر ضروري على الأطباء، مشيرًا إلى أنه تبين عدم وجود أحبار داخل صيدلية نفقة الدولة لطباعة قرارات العلاج فضلاً عن الحاجة لأوراق لطباعة القرارات المتعلقة بالصرف والفحص.
وتعهد الخطيب بتوفير ماكينات تصوير جديدة وأحبار لطباعة القرارات الخاصة بالمرضى، في الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب استدعاء مسؤول الشؤون المالية بالمستشفى وإدارة المشتريات لتوفير الورق اللازم.
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