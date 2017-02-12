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علي الفاتح أول كفيف يخوض انتخابات الصحفيين
12
فبراير
2017
18:13 PM
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كتبت - هاجر حسني: تقدم اليوم الزميل علي الفاتح، بأوراق ترشيحه لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين
ويعد الفاتح الصحفي بجريدة العربي، أول مرشح كفيف لعضوية مجلس النقابة. كما أنه مؤسس أول موقع الكتروني وصحيفة ورقية متخصصة في شئون الإعاقة |معاق برس|.
وكان عضوًا في أول تشكيل للمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة بناءً على ترشيح رئيس الوزراء الأسبق دكتور كمال الجنزوري عام 2012.
وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة أبوابها، اليوم الأحد، لليوم الثاني، لتلقي أوراق المرشحين.
يذكر أن نقابة الصحفيين، تعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، في الجمعة الأولى من شهر مارس، وفقًا للائحة النقابة.
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