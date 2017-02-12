كتب - طه عبيد: تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبة حاولت تهريب أقرص لعقار الترامادول المخدر، داخل ٣ طيور |بط| مجمدة، وذلك أثناء سفرها إلى الكويت على رحلة مصر للطيران

وصرحت مصادر أمنية بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلة المتجهة إلى الكويت، اشتبه أمين الشرطة في ٣ أجسام بحقائب الراكبة، أمام العميد زينهم الشورى مدير إدارة التأمين بالمطار، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة على الراكبة ، وبفتح حقائبها وجدت المضبوطات مخبأة داخل ٣ طيور |بط| مجمدة، وقد وزنت حوالي 750 جرام .

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بإلغاء سفر الراكبة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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