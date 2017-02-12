القاهرة - (أ ش أ): صرح الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى اليوم الأحد، بأن مشروع رأس المال الدائم للمدارس الفنية قد حقق طفرة فى إجمالى إيراداته التى بلغت 210 ملايين جنيه عن العام المالى 2015/2016، مقارنة بإيرادات العام المالى السابق 2014/2015، والتى بلغت 160 مليون جنيه بنسبة نمو تعدت 32%

جدير بالذكر أن مشروع رأس المال فى مدارس التعليم الفنى يهدف بالأساس إلى توفير فرص التدريب العملى للطلاب فى مشروعات إنتاجية حقيقية أثناء الدراسة، فضلا عن إتاحة الفرصة للمعلمين لتحقيق دخل إضافى يساعد فى تحمل أعباء الحياة، وفرصة للطلاب المشاركين فى العمليات المسندة للمدارس لتحقيق دخل لهم، ولأسرهم أثناء الدراسة مما يخفف عن كاهل الأسرة المصرية، كما أن الأسعار التى تباع بها منتجات المشروع هى الأقل مقارنة بأى إنتاج منافس.

ويبلغ عدد المدارس المشاركة فى المشروع 380 مدرسة صناعية من إجمالي 600 مدرسة، و116 مدرسة زراعية من إجمالى 139 مدرسة، و12 مدرسة فندقية من إجمالى 50 مدرسة.

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