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النقل: مجموعة الخرافي تستعد للاستثمار في مشروعات الطرق
12
فبراير
2017
18:13 PM
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كتب – عبدالله قدري: استقبل الدكتورجلال سعيد، وزير النقل، اليوم الأحد، لؤي الخرافي، رئيس مجموعة الخرافي الكويتية والتى تشترك في تنفيذ 40 % من مشروع طريق (شبرا – بنها) الحر ضمن المشروع القومي للطرق
ووفق بيان صادر عن وزارة النقل، فإن الاجتماع تطرق إلى استعداد مجموعة الخرافي إلى الدخول في مشروعات في قطاع الطرق بتمويل خارجي، حيث سوف تتقدم بعرض فنى ومالي قريباً لتطوير طريق (القاهره – أسيوط) الصحراوي الغربي بطول 350 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء حارات إضافية لسيارات النقل وتطوير جميع التقاطعات ومناطق الخدمات.
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