



وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه تم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات من موارد المحافظة أو صندوق تطوير العشوائيات أو الجهات المانحة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بمناطق الخلايفة بالوراق ونزلة السيسي بالهرم وصفط اللبن ببولاق الدكرور وأبو زارع بالمنيب والكونيسة بالعمرانية.



وأضاف المحافظ، خلال الجولة التفقدية التى قام بها أمس لمشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بشارع العروبة من شارع القومية العربية بطول 400 متر، دفع نفقي بهدف نقل مياه الصرف الصحي من منطقة المسابك بالوراق حتى المجمع بشارع القومية العربية.



وقال المحافظ إن المشروع سينتهي خلال أسبوعين ومن شأنه القضاء على مشاكل الطفوحات بمنطقة المسابك والتي كان يعاني منها سكان المنطقة ويتكلف 6.5 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من المشروع؛ ستبدأ المحافظة في رصف الشارع.



وأوضح الدالي أن المحافظة ستبدأ كذلك في مراجعة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الواقعة يمين ويسار طريق المنصورية بعد الانتهاء من تغطية الترعة والبدء في تجميله حيث تم تكليف حنفي محمد حنفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة انهاء الأعمال المطلوبة بطريق المنصورية عاجلا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والمتاخمة لمناطق كفر الجبل وكفر المنفى ونزلة البطران والممتدة من نزلة الطريق الدائري (محور المنيب) حتى الطريق الدائري (القوس الغربي) بطول حوالي 6 كم.







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