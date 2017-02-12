كتب - طه عبيد: شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، إلغاء إقلاع 10 رحلات دولية، لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، فضلًا عن وجود مشاكل في جدول تشغيل بعض الرحلات

قالت مصادر ملاحية بالمطار إن السلطات تلقت 3 اخطارات من شركة النيل للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 103 و 113 المتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 111 المتجهة الي الطائف، بالإضافة إلي وصول اخطارين من شركة إير كايرو، بإلغاء رحلاتها رقم 443 المتجهة إلى الجوف، ورحلة رقم 441 المتجهة الي ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت 5 اخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 112 و 106 المتجهتان الي ينبع، ورحلة رقم 486 المتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 825 المتجهة إلى العين، ورحلة رقم 104 المتجهة إلى الطائف، بسبب مشاكل في جدول التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار قامت بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على طائرات أخرى.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter masrawy بواسطة