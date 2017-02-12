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إقلاع طائرة مصرللطيران الجديدة من مصنع بوينج قادمة إلي القاهرة
كتب - طه عبيد: أقلعت الطائرة الثانية الجديدة التي تسلمتها مصرللطيران من طراز البوينج B737-800 NGs، من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الأمريكية، في طريقها إلى القاهرة وعلي متنها وفد الشركة، المكلف بإنهاء اجراءات إستلامها لتنضم إلي أسطول مصرللطيران ضمن خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية
وذكرت وزارة الطيران- في بيان لها اليوم الأحد- قبل إقلاع الرحلة التي تحمل رقم MS7378 وتسجيل حروف SU-GEG ورقم مسلسل 63799، تم انهاء كافة الإعتمادات اللازمة للطائرة، ومنها تفتيش ادارة الطيران المدني الأمريكي FAA، والموافقة علي التصدير يليها اعتماد سلطة الطيران المدني المصري.
ولفتت الوزارة، إلى أنه تم تحميل كافة بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة الكمبيوتر بالطائرة وغيرها من تجهيزات مصرللطيران، هذا وسوف تتوقف الطائرة ترانزيت بجزيرة كفلالفيك بالمحيط الأطلنطى للتزود بالوقود، بعد رحلة طيران 7 ساعات، يليها 6 ساعات من الطيران لتصل إلى مطار القاهرة مساء الأحد.
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