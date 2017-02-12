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الهلالي: إتاحة النموذج الثاني من البوكليت لطلاب الثانوية خلال يومين
كتبت- ياسمين محمد: قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه خلال يوم أو يومين سيتم رفع النموذج التجريبي الثاني من اختبارات الثانوية العامة بنظام الكتيب أو |البوكليت|، عبر موقع الوزارة حتى يتدرب الطلاب عليه
وأضاف الوزير- خلال تفقده مدرسة الخديوية الثانوية بنين في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، أنه سيتم رفع نموذج تجريبي كل شهر حتى انطلاق امتحانات الثانوية في 4 يونيو، ليتدرب الطلاب على الشكل الجديد للامتحان، مؤكدًا أن الوزارة تراعي ملاحظات الطلاب، وتطور النماذج الامتحانية للوصول للشكل الأمثل الذي سيكون عليه الامتحان النهائي.
وأكد الهلالي أنه لا داعي للقلق من الشكل الجديد للامتحان، وأنه لا يتجاوز دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، مشيرًا إلى أنه في مصلحة الطالب والعملية التعليمية، حيث يقلل فقد الدرجات من خلال تعدد الأسئلة التي تشمل كل أجزاء المنهج، وتقليل عدد الدرجات المخصصة لكل سؤال.
ولفت الوزير إلى أن |البوكليت| في مصلحة المنظومة أيضًا للحد من الغش الالكتروني، مشيرًا إلى أنه لن يحل كل المشكلات ولكنه سيحد منها.
وأوضح الوزير أنه أصدر تعليمات إلى المديريات والإدارات التعليمية، بطباعة النموذج الأول من الاختبارات التجريبية وتوزيعها على المدارس لاختبار الطلابةفيها، مشيرًا إلى أن فترة الثلاثة شهور المتبقية على الامتحانات كافية لتدريب الطلاب.
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