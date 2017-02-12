

كان قسم شرطة ثان العامرية قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بالطريق الصحراوى بمنطقة الكيلو 59 تجاه الإسكندرية، انتقل ضباط القسم لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة أنه أثناء عبور المدعوة |غ.ع.أ| 55 عاما، ربة منزل، مقيمة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بالطريق المشار إليه، اصطدمت بها السيارة قيادة|هـ.م.أ| 42 عاما، عامل مما أدي لسقوطها علي الأرض.

وكشفت المعاينة أنه أثناء سقوط ربة المنزل على الأرض بعدما صدمتها السيارة الأولى، تصادف قدوم سيارة أخرى قيادة|ش.أ.ف| 39 عاما، سائق، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، فاصطدمت بها مرة أخرى مما أدى لوفاتها.

تم نقل جثة المتوفاة لمستشفى العامرية العام، وضبط السيارتين وقائديهما، وتحرر المحضر جنح قسم ثان العامرية وجارى العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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