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القبض على بائع قبل ذبحه سلحفاة بحرية بالإسكندرية
12
فبراير
2017
12:11 PM
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الإسكندرية – محمد عامر:شن ضباط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، حملة على الأسواق لضبط المخالفات البيئية وخاصة الإتجار في الحيوانات المهددة بالإنقراض
أسفرت الحملة عن ضبط المدعو|خ.ع.ج| 59 عاما، بائع بسوق الميدان بدائرة قسم شرطة الجمرك لحيازته وعرضه للبيع سلحفاة بحرية كبيرة الحجم | ترسة | تمهيدا لذبحها بالمخالفة لقانون البيئة.
وقال مصدر بشرطة البيئة إنه تم إعادة السلحفاء المضبوطة لمياه البحر بشاطئ الأنفوشي بدائرة قسم شرطة الجمرك.
تم تحرير المحضر جنح قسم شرطة الجمرك، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
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