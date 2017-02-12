قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن عدم دعوة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للمنظمات الحقوقية في اجتماعاتها الخاصة بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، والاكتفاء بالجمعيات التنموية الخيرية تقصير من جانب اللجنة

وأضاف الإسلامبولي في تصريح لـ «فيتو» من الضروري أن توجه الدعوة لكل المعنيين بالقانون بغض النظر عن آرائهم لكن الهدف من عدم دعوتهم ربما كان الرغبة في تمرير القانون، لافتا إلى أن تصرف اللجنة المشار إليه خاطئ ويعطى فرصة للطعن بعدم الدستورية لأن المناقشة لم تستوعب كافة وجهات النظر للوصول لأفضل تشريع ملائم.