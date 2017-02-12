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نشرة الأخبار وأبرزها: بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر
نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، ومن أبرزها الأخبار التالية:بالصور
. بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج بالسوبر المصري«الأرصاد»: سقوط أمطار على الوجه البحري والقاهرة واضطراب حركة الملاحةبالصور.. سقوط تمثال الراحل أحمد زويل في كفر الشيخبالصور.. طائرة مصر للطيران الجديدة قبل إقلاعها إلى القاهرةاليوم.. بدء سحب كراسات شروط أراضي العاصمة الإدارية الجديدةتشديدات أمنية بمطار القاهرة لاستقبال بعثة الزمالكبالفيديو.. إسراء عبد الفتاح عن تسجيلاتها المسربة: مالهاش لازمةبالفيديو.. نبيلة مكرم: عقوبة مصدري الهجرة غير الشرعية تصل للسجن المؤبدمصطفى قمر: من بيحميني لو كنت شريكا في كافيه «كيف»بالفيديو.. سقوط أمطار غزيرة على الدقهليةبالفيديو.. إسراء عبد الفتاح: البرادعي قيمة إنسانية وأخطأ بخروجه من مصربرلماني: الحكومة تعتبر مجلس النواب «عدوا»اشتباكات بين محتجين والشرطة في باريس بعد اغتصاب شابمواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وكأس الكونفدراليةبالفيديو.. أمطار غزيرة على الغربية وانقطاع الكهرباء في عدد من القرىإمام مسجد: غرف العناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية أشبه بدورات مياهبالفيديو.. برلماني: التعديل الوزاري لن يكون الأسبوع الجاريبالفيديو.. مجدي مرشد يكشف حقيقة توليه حقيبة الصحة في التعديل الوزارياليوم.. سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة مرتكبي مذبحة كرداسةأمطار غزيرة وطقس شديد البرودة في دمياط«المصري» يواجه إيفياني النيجيري في بداية مشواره بالكونفدراليةمقتل 11 شخصا بتفجير سيارة مفخخة في أفغانستاناشتباكات بين الشرطة الإيطالية ومحتجين بعد اجتماع لليمين المتطرفبالصور.. سقوط أمطار على شوارع القاهرة والجيزةتشيلسي يسعى للابتعاد بصدارة البريميرليج أمام بيرنلي
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