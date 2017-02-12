يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

ومن المقرر بحث تعزيز البعد البرلماني في العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل مكافحة الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب، فضلا عن تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.