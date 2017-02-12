يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وفد مجلس النواب الأمريكى، برئاسة النائب الجمهورى |دانا رورباخر| عضو لجنة الشئون الخارجية ومؤسس مجموعة أصدقاء مصر

ومن المقرر أن يشهد اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون الثنائى، والتنسيق بشأن مختلف التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وأزمات ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب.