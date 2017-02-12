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انطلاق ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الثالث اليوم في بيروت
ينطلق اليوم الأحد، ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الثالث في لبنان برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري
وينظم الملتقى جمعية الصداقة المصرية اللبنانية بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتعاون مع سفارتى واتحادي الغرف في البلدين ويشارك في الملتقى بعض الوزراء والمسئولين وقادة المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف القطاعات.وعقدت اللجنة العليا المصرية اللبنانية اجتماعًا مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لمناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، والتي تستضيفها القاهرة مارس المقبل وتبلغ 15 اتفاقية.وقالت وزيرة التعاون الدولى إن انعقاد اللجنة العليا يحظى باهتمام رئاسة البلدين كونها لم تعقد منذ سبع سنوات، حيث إن اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا كانت في عام 2010، كما أشادت بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابى الذي شهده التعاون المصرى اللبناني، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بعد انتخاب الرئيس اللبناني، العماد ميشيل عون وتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريرى.وأوضحت الوزيرة، أن دور اللجنة المصرية اللبنانية هو إزالة المعوقات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجارى وبحث الأسباب التي تقف حائلًا دون انسياب حركة التجارة، مؤكدة ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين وعقد أولى جلساته على هامش اللجنة العليا المشتركة، منوهة إلى أهمية دور رجال الأعمال في البلدين وما تقوم به جمعية الصداقة المصرية اللبنانية من دور فعال.وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا أوسع في سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا.ووجه المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية دعوة للوزيرة للمشاركة في ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الثالث، والمقرر عقده في بيروت.
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