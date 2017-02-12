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جنش يخطف الأضواء في مطار القاهرة
12
فبراير
2017
08:43 AM
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توافد عشرات المعجبين على التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع حارس مرمى نادي الزمالك جنش، الذي كان الأكثر حظًا بين اللاعبين في إقبال الجماهير على التصوير معه، كما حرص المعجبون على التقاط الصور مع باسم وطارق حامد ومصطفى فتحي وعلي جبر
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصلت مطار القاهرة الدولي قادمة من الإمارات بعد الفوز بالسوبر المصري عقب التفوق على النادي الأهلي بركلات الترجيح.وحصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
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