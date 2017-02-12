توافد عشرات المعجبين على التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع حارس مرمى نادي الزمالك جنش، الذي كان الأكثر حظًا بين اللاعبين في إقبال الجماهير على التصوير معه، كما حرص المعجبون على التقاط الصور مع باسم وطارق حامد ومصطفى فتحي وعلي جبر