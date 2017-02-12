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سامح عيد: الإخوان خططوا لاستغلال هيئة الاستعلامات للترويج للجماعة
12
فبراير
2017
07:44 AM
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قال سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية إن قرار الرئيس المعزول محمد مرسي بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لرئاسة الجمهورية، كان خطوة بدأها الإخوان لاستغلال الإمكانيات المالية الضخمة للهيئة في للترويج للجماعة خارجيا
وأكد |عيد| في تصريح لـ «فيتو» أن الإخوان نجحوا في اختراق الهيئة العامة للاستعلامات ببعض العناصر التابعة لهم لكن الوقت لم يكن كافيا للهيمنة عليها بشكل كامل.وأضاف الباحث في شئون الحركات الإسلامية، ساعد الإخوان في ذلك الولاء الإداري للإخوان من بعض العاملين بالهيئة والذين روجوا للإخوان للاحتفاظ بوظائفهم فقبلوا التعامل مع أفكارهم وتنفيذ توجهاتهم.
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