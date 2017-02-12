شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار على عدد من الشوارع الرئيسية

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا طقسا سيئا اليوم الأحد، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة والطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوبه نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى غرب البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.