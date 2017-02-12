اخبار مصر
-
رياضة
- أتلتيكو مدريد يواجه سيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني
- فولفسبورج بمهمة صعبة أمام هوفنهايم في الدوري الألماني
- تشيلسي يسعى للابتعاد بصدارة البريميرليج أمام بيرنلي
- سانت إيتيان في مهمة سهلة أمام لوريان بالدوري الفرنسي
- إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام فريق إمبولي بالدوري الإيطالي
- «المصري» يواجه إيفياني النيجيري في بداية مشواره بالكونفدرالية
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية وكأس الكونفيدرالية
- بالصور.. الاجتماع الفني للقاء المصري وإيفياني في الكونفدرالية
- حسني فتحي: تعافيت من الإصابة وقرار مشاركتي بيد الجهاز الفني
- استريا يواجه لورينتسي في نهائي بطولة الاكوادور للتنس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالصور.. سقوط أمطار على شوارع القاهرة والجيزة
12
فبراير
2017
07:44 AM
بواسطة
شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سقوط أمطار على عدد من الشوارع الرئيسية
وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا طقسا سيئا اليوم الأحد، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة والطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوبه نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى غرب البحر المتوسط وعلى البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع