أقلعت منذ قليل، الطائرة الثانية الجديدة التي تسلمتها مصر للطيران من طراز البوينج B737-800 NGs من مطار مصنع رينتون التابع لشركة بيونج بمدينة سياتل الأمريكية، في طريقها إلى القاهرة وعلي متنها وفد الشركة المكلف بإنهاء إجراءات استلامها لتنضم إلى أسطول مصر للطيران ضمن خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية

وقبل إقلاع الرحلة التي تحمل رقم MS7378 وتسجيل حروف SU-GEG ورقم مسلسل 63799 تم إنهاء كافة الاعتمادات اللازمة للطائرة ومنها تفتيش إدارة الطيران المدني الأمريكي FAA والموافقة على التصدير يليها اعتماد سلطة الطيران المدني المصري وتم تحميل كافة بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة بالطائرة.ومن المقرر أن تتوقف الطائرة ترانزيت بجزيرة كفلالفيك بالمحيط الأطلنطى للتزود بالوقود بعد رحلة طيران 7 ساعات يليها 6 ساعات من الطيران لتصل إلى مطار القاهرة مساء اليوم.