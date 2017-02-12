شددت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، إجراءاتها الأمنية أمام مبني الركاب ٣، لتأمين وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تتويجه بالسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي

وانتشرت عناصر أمن المطار في محيط الصالة تحسبا لقدوم أعضاء الوايت نايتس تجنبا لحدوث الشغب. وحصد فريق الزمالك لقب كأس السوبر المحلي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.