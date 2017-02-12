ومن المقرر أن تصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الطائرة الثانية الجديدة لمصر للطيران من طرازات بوينج، قادمة من سياتل ضمن صفقة الشركة لشراء 9 طائرات جديدة، ضمن خطة لزيادة أسطول مصر للطيران لمواكبة أحدث الطرازات العالمية في الطائرات والتي تتميز بتوفير التكلفة وتطوير الخدمات، ومن هنا وقع الاختيار على طراز البوينج B737/800NGs الأكثر رواجًا على مستوى العالم، حيث تعد هذه الطائرة رقم 61 من طرازات بوينج التي تنضم لأسطول مصر للطيران منذ عام 1966.