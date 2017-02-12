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طائرة مصر للطيران الثانية تغادر واشنطن متجهة إلى مطار القاهرة
12
فبراير
2017
05:45 AM
بواسطة
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بواسطة
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