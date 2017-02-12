أكد الشيخ طارق ياسين الرفاعي، شيخ عموم الطريقة الرفاعية، أنه يجرى الاستعداد للاحتفالات بمولد الإمام أحمد الرفاعي بمسجده بالقلعة والذي سيبدأ من 10 إلى 17 مارس المقبل حيث نهاية المولد والليلة اليتيمة

وأكد الرفاعى في تصريح لـ|فيتو| أن الليلة الكبيرة، ستكون يوم الخميس الموافق 16 مارس المقبل بنهاية الموكب الصوفي النهاري من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها، حتى مسجد الإمام الرفاعي، وسيتم إقامة حضرة يومية خلال الاحتفال داخل المسجد.