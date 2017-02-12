أكد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الشارع المصري شهد انتشار العديد من الإعلانات الوهمية عن الوظائف الخالية، ويشارك في ذلك وزارة القوى العاملة

وأوضح عبد الفتاح في تصريح لـ|فيتو|، أن وزارة القوى العاملة من آن لآخر تعلن عن آلاف فرص العمل للشباب، إلا أن أزمات البطالة قائمة، الأمر الذي استوجب مساءلة الوزير محمد سعفان والذي وعد بإخطار اللجنة بتفاصيل الوظائف التي تم الإعلان عنها، ومن التحق بهذه الوظائف، لكشف مدى صدق الوزارة في هذه الوظائف من عدمه.ولفت النائب إلى أن الشباب يتعرض للنصب من بعض شركات العمالة سواء للعمل في الداخل أو لإلحاق العمالة بالخارج، الأمر الذي يستوجب تحرك الحكومة لضبط عمل هذه المكاتب، حرصًا على عدم المتاجرة بأحلام الشباب.