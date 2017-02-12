أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى بيشة غرب المملكة العربية السعودية تأخرت ٥ ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها لحين الحصول على تصريح قوات التحالف العربي للعبور في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 المتجهة إلى بيشة تأخرت 5 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل، حيث كان من المقرر إقلاعها في تمام الثالثة من صباح اليوم وتم تأجيل الإقلاع إلى الثامنة صباحا لحين صدور تصريح قوات التحالف.