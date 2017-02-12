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آخر كلام.. ميسي يطلق الأربعاء حملة لترويج السياحة العلاجية في مصر
أعلن اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي يطلق الأربعاء المقبل، حملة للترويج للسياحة العلاجية بمصر الخاص بفيروس سي من منطقة الأهرامات
وأشار حمدي في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن برنامج السياحة العلاجية الذي يتم إطلاقه مدعم من وزارات السياحة والصحة والطيران، ويتم تكثيف الترويج في جميع الدول تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياحة مؤخرًا.وأضاف نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة: «أن العقار المصري لعلاج الفيروس حقق نجاحًا كبيرًا استطاع جذب عدد من السائحين، وخاصة أنه منخفض التكاليف مقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى الخصائص التي يتميز بها المقصد السياحي المصري حيث يتم طرح برنامج سياحي مع البرنامج العلاجي»، لافتًا إلى أن الشركة المنتجة للعقار تعاقدت مع ميسي الشهر الماضي للقدوم إلى مصر ضمن حملة الترويج للعقار المصري والسياحة العلاجية بصفة عامة.وتابع حمدي: «أن اللاعب ميسي يصل مطار القاهرة الأربعاء المقبل، ويقضي يوما واحدا في مصر ويدعو خلاله العالم لزيارة مصر للاستمتاع بالمنتج السياحي المصري والشفاء من فيروس سي في أكبر دعاية للسياحة والعقار».وأعدت هيئة تنشيط السياحة برنامجًا للنجم العالمي ميسي لزيارة معالم القاهرة، وذلك ضمن جولته في عدد كبير من الدول دعمًا لمرضى فيروس سي.يذكر أن زيارة النجم ليونيل ميسي كان مقررًا لها 19 ديسمبر الماضي، وتم تأجيلها إلى فبراير الجاري.
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