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غدا.. التعليم تطلق مبادرة أسبوع الانضباط العام بالمدارس
11
فبراير
2017
18:12 PM
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كتبت- ياسمين محمد: تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد، مبادرة |أسبوع الانضباط|، بالمدارس على مستوى الجمهورية، من أجل غرس قيم احترام القانون والنظام في نفوس النشء واستعادة الوجه الحضاري والعمل على نشر ثقافة الانضباط في الشارع المصري، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم السبت، أن المبادرة قدمتها مؤسسة أخبار اليوم، وشاركت فيها وزارات: التربية والتعليم، الداخلية، التنمية المحلية، الشباب والرياضية، والأوقاف.
وتستمر هذه المبادرة لمدة أسبوعًا بالمحافظات خلال الفترة من 11-17 من شهر فبراير الجاري.
من جانبه وجه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بموافاة الوزارة بتقرير يومي عن المبادرة طوال فترة تنفيذها.
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