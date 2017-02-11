كتب - مصطفى المنشاوي: أثارت الفكرة التى أعلنها يحيى راشد وزير السياحة، حول استخدام |التأشيرة الإلكترونية| فى قطاع السياحة، اعتبارا من مايو القادم، عدة تساؤلات حول مدى جدوى الفكرة

يقول عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرف التجارية السابق، إن التأشيرة الإلكترونية ستسهم في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء واجهة سياحية جاذبة للسياح يجب استغلالها.

وأضاف عبد العظيم لـ|مصراوي|: الحكومة يجب أن تتبع نظام التأشيرات الإلكترونية ببرنامج سياحي، وتجنب نظام التأشيرة الالكترونية بنظام |بوكينج|، موضحاً أن تأشيرات النظام السياحي ستتيح للشركات مكسب أفضل لأنها ستعمل على ضرب الاحتكار في الداخل والخارج، أما التعامل على نظام |البوكينج| لن يفيد البلد أو الشركات، لأنه سيتم الدفع بالفيزا، والشركات لن تستفيد، و|سيكون السائح عرضة للباعة الجائلين لأنه لا يوجد عليه كنترول، مستشهدا بما حدث لريجيني الذي دخل مصر عن طريق البوكينج|.

وأكد أن التأشيرة الإلكترونية ببرنامج سياحي، ستساعد على بناء الاقتصاد المصري، وستتيح التواصل مع 2500 شركة سياحية حول العالم وستعطي فرصة للوصول لجميع الأسواق في العالم دون وسيط، لافتا إلى أن هذا النظام سيتيح لوزارة الداخلية أن تكون شريكا أساسيا في إصدار التأشيرة من خلال اطلاعها على كل معلومات الشخص قبل صدور التأشيرة بـ48 ساعة.

واختتم حديثه قائلا: |إن قيمة التأشيرات الإلكترونية ستدخل ميزانية الدولة مباشرة، كما أن وزارة الخارجية سيكون لها دورا أساسيا في وضع الاعتبارات السياسية وعلاقتها مع الدول، على أن يكون لديها بيانات إحصائية عن عدد الوافدين لمصر من خلال التأشيرة السياحية، لتطوير الأنماط وبحث مشاكل القطاع، وفقا لمتطلبات السوق العربي والأوربي|.

وقال عمرو صدقي عضو لجنة السياحة والطيران بالنواب، إن العالم كله بدأ يتبع أسلوب التأشيرة الالكترونية وهي جزء من الأعمال التحديثية، التي ستسهل التواصل بين الأجهزة المعنية وستساعد على سرعة اتخاذ القرار.

وأضاف صدقي في تصريح لـ|مصراوي|، أن شركات السياحة ستعمل على التوسع في الدعاية لها في جميع مناطق العالم، ولن يكون لها قيود.

وقال اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن التأشيرة الالكترونية تعد نوعا من التسهيل الخاص ومتاح الحصول عليها الآن من المطار، لافتا إلى أن السائح قد يغير وجهته السياحية بسبب تأخير التأشيرة.

وأضاف حمدي في تصريح لـ|مصراوي|، أن الهيئة طلبت تطبيق التأشيرة بنظام سياحي حتى يكون هناك سيطرة على السائح في اتجاهاتها، مضيفًا أن البرنامج السياحي التابع للشركة مهم من حيث ضمان تأمين الأفواج السياحية.

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