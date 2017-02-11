كتب -عبدالله قدري: تفقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من القاهرة الإسكندرية الصحراوي وحتى طريق بلبيس وذلك بطول 92 كم، وبتكلفة 9

5 مليار جنيه والذى بلغت نسبة التنفيذ به 60%

بدأت الجولة بتفقد عدد من محاور الطريق، حيث تفقد الوزير محور كوبري الخطاطبة والذي ييلغ طوله 5.5 كم ويتكون من كوبري النيل و4 كباري علوية هي برقاش والسكة الحديد والرياح البحيري والرياح الناصري، بالإضافة إلى 4 أنفاق. وتبلغ تكلفته الإجمالية 800 مليون جنيه.

وتفقد سعيد أماكن بوابات التحصيل وأماكن محطات الوقود (4محطات) وكذلك أعمال تنفيذ كوبري بنها العلوي على النيل فرع دمياط الذي يعد أحد الأعمال الصناعية الكبرى بالطريق الدائري الاقليمي ويربط بين طريق بنها – المنصورة حتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 6.5 كم |بالمداخل والمخارج| وبتكلفة حوالي 595 مليون جنيه

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