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الصور الأولى للفتاة المصرية الأضخم بالعالم بعد وصولها الهند للعلاج
الإسكندرية - محمد عامر: حصل |مصراوي| على الصور الأولى للفتاة السكندرية إيمان أحمد عبد العاطي (36 سنة)، المصابة بخلل هرموني جعلها الفتاة الأضخم بالعالم بوزن تجاوز الـ 500 كيلو جرام، وذلك بعد وصولها إحدى مستشفيات دولة الهند، حيث من المقرر أن تجري لها عملية كبرى في جراحة السمنة
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إلى ذلك، كتبت شقيقة إيمان، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي |فيسبوك|: |إيمان بدأت علاجها.. أول يوم في الهند.. دعواتكم ليها بالشفاء|.
وكانت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية نفذت أمس الجمعة عملية إنزال لإيمان من منزلها بمنطقة سموحة، وذلك بواسطة ونش وعقب عملية إزالة لجدار المنزل مكن فرق الحماية من إخراج الفتاة التي ظلت حبيسة منزلها طيلة 25 عامًا، فيما نقلت إلى مطار برج العرب الدولي في طريقها إلى الهند التي بدأت رحلة علاجها بها اليوم.
ونجحت شركة|مصر للطيران| فى إنهاء إجراءات سفر إيمان على متن طائرة شحن تابعة لها إلى دولة الهند.
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