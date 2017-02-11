شمال سيناء - أشرف سويلم: نفذت قوات الجيش والشرطة، اليوم السبت، عملية مداهمة كبرى استهدفت منطقة مزارع جنوب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً بين صفوف تنظيم |أنصار بيت المقدس| الإرهابي، فضلاً عن تدمير عدد من الملاجئ الأرضية ومخزن متفجرات تابع للتنظيم

وأوضحت مصادر أمنية لمصراوي أن القوات المشاركة في الحملة اشتبكت خلال عملية المداهمة مع ثلاث سيارات مسلحة تم تدميرها بالكامل، كان يستقلها 13 عنصرًا إرهابيًا، فيما دمرت القوات ملاجئًا أرضية ومخزنًا للمتفجرات، في وقت قصفت المدفعية بؤرًا مسلحة، وجاري حصر الخسائر النهائية للتنظيم.

وفيما تم قطع جميع الاتصالات في محافظة شمال سيناء خلال العملية، جرى استهداف كمين أمني مجاور لمنطقة العمليات من قبل التنظيم الإرهابي، ما أسفر عن إصابة مجند نقل إلى المستشفى العسكري بالعريش، مصابًا برصاصة في الكتف.

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