شمال سيناء - أشرف سويلم: أصيب مجند من قوات الشرطة، مساء اليوم السبت، في استهداف لكمين أمني مجاور لمحطة غاز |امباك| على الطريق الدائري جنوبي مدينة العريش في محافظة شمال سيناء

وأوضحت مصادر أمنية أن استهداف بقناصة للكمين الأمني، تزامن مع حملة استهدفت منطقة مزارع الزيتون المجاورة، أسفر عن إصابة المجند عمر إسماعيل عبيد (21 سنة) بطلق ناري في الكتف الأيسر.

نُقل المجند المصاب إلى المستشفى العسكري بالعريش، فيما تواصلت الحملة الأمنية التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف مسلحي تنظيم |أنصار بيت المقدس|، جاري حصرهم. ​

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