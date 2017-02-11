وأشار إلى أنه يجوز للزوج منع زوجته من قبول الهدايا إذا كانت مِن مال حرام، أو ممن تُفتن بسببه، أو تتضمن الهبة شيئًا محرمًا، ويمكن أن يطلب الزوج ألا تدخِل الزوجة الهبة في مصاريف المنزل، والأولى في ذلك التفاهم بينهما لحل المشكلة.وجاءت فتوى برهامي تعقيبًا على سؤال طرحه أحد رواد موقع |صوت السلف| التابع للدعوة السلفية جاء فحواه: |ما حكم منع الزوج زوجته مِن قبول الهبات والهدايا التي تهدى إليها مِن أهلها؟ وهل يختلف الحكم إن كان قبول هذه الهبات والهدايا سيأتي بمشكلات ومعايرة مِن زوجته وأهلها له، واعتمادها على أهلها في شراء ما تريد مع أن الزوج ليس بخيلًا، أم أيضًا لا يجوز منعها حتى في هذه الحالة؟ وكيف يمكن للزوج علاج هذه المشكلة مِن وجهة نظركم؟