كتبت – سحر عزام: انطلق الفصل الدراسي الثاني في عدد كبير من المدارس بالمحافظات التي يبدأ فيها الأسبوع الدراسي يوم السبت، في حين تنتظم العملية التعليمية بشكل كامل غدًا الأحد بجميع محافظات الجمهورية

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إنه لا توجد زيادة في مصروفات التيرم الدراسي الثاني في المدارس الخاصة.

ولفت حجازي- في مداخلة هاتفية مع برنامج |الحياة اليوم|، مساء الجمعة- إلى طباعة 99% من كتب الفصل الثاني وتوريد 95% من الكتب للمديريات التعليمية حتى الآن.

وأضاف أن الوزارة ستشارك في أسبوع الانضباط العام الذي تشارك فيه مختلف وزارات وأجهزة الدولة تحت إشراف صحيفة أخبار اليوم، مشيرًا إلى حظر استخدام العقاب البدني في المدارس حظرا نهائيًا.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم إلى حظر استغلال أي أموال بالمدارس تحت أي مسمى، وحظر استغلال أسوار المدارس في الإعلانات، فضلًا عن حسن معاملة أولياء الأمور في المدارس والإدارات التعليمية.

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