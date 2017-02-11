القاهرة- (أ ش أ): أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، الشأن المحلي المصري، وخاصة الزيارة التي يقوم بها غدًا الأحد الرئيس اللبناني إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب التعديل الوزاري المرتقب

الأهرام:

وقالت صحيفة الأهرام إنه تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد القاهرة بعد غد، القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي ونظيره اللبناني ميشال عون. وتأتي الزيارة في وقت تتطلب فيه الأوضاع العربية المزيد من التنسيق، خاصة أن القاهرة وبيروت تجمع بينهما ملفات مشتركة، تؤثر بشدة على الأوضاع الداخلية بالبلدين، وعلى أمنهما القومي.

وأضافت الصحيفة أن محادثات الزعيمين سوف تتناول مجمل أوضاع المنطقتين العربية والشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة السورية وقضية مكافحة الإرهاب، ومواجهة مخططات التنظيمات المتطرفة، وسبل التنسيق الأمني والمعلوماتي بين أجهزة الأمن في كلا البلدين، وصولا إلى مقاربة شاملة دعت إليها القيادة المصرية دائما في هذا الشأن.

وتابعت أنه من المقرر أن يشهد الرئيسان، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما يجرى التحضير حاليا لانعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، شريف إسماعيل وسعد الحريري، لوضع خطط العمل المشتركة الرامية للنهوض بمستوى التعاون على مختلف الأصعدة.

ونقلت الصحيفة عن السفير نزيه النجار سفير مصر بلبنان قوله: إن مصر ولبنان تتفقان على العديد من الأولويات، ومن بينها ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة المتعلقة بعملية السلام، وأيضا أهمية إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لكل دول المنطقة، بالإضافة إلى مواجهة آفة التطرف والإرهاب بكل حسم وعزم، ليس أمنيا فحسب، بل فكريا واجتماعيا وسياسيا كذلك.

وقالت الصحيفة إن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وقعت مع ليلى المقدم الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقي، لتمويل المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في حضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ونقلت عن الدكتورة سحر نصر قولها: إن المنحة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، حيث يشمل برنامج الحكومة الاقتصادي جانبا اجتماعيا لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

الجمهورية:

من جانبها، قالت صحيفة الجمهورية إن مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات أعلن نجاح قوات الجيش في تصفية نحو 500 من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم |أنصار بيت المقدس| شمالي سيناء و130 سيارة و250 من الأهداف والمخابىء ومناطق تجمع تلك العناصر بخلاف مخازن واحتياجات إدارية وذلك عبر مراحل عملية |حق الشهيد| شمالي سيناء، كما كشف الشحات عن 1025 طنا من المواد المتفجرة وثنائية الاستخدام والتي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة بهدف إمداد العناصر الإرهابية شمالي سيناء بها.

ونقلت الصحيفة عن اللواء الشحات قوله: إنه تم أيضا خلال الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأمن القومي ضبط إحدى الشبكات التي تعمل على تصنيع الدوائر الكهربائية وكذلك بعض التشكيلات التي تقوم بتوفير الدعم المادي واللوجستي التي تتعامل مع شركات صرافة وسياحة.

وأكدت أن نيابات القاهرة تواصل تحقيقاتها الموسعة مع المتهمين المدرجة أسماؤهم على قوائم الكيانات الإرهابية في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية وذلك بناء على قرار المستشار نبيل صادق النائب العام بفتح التحقيق مع المتهمين بنيابة أمن الدولة والنيابة الجزئية بجميع المحافظات.

وقالت إن المستشار إسلام الجوهري رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابات قرر إخلاء سبيل 12 من رجال الأعمال وأصحاب شركات صرافة وسياحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات تحقق مع عدد من المتهمين من بينهم أصحاب شركات مختلفة تقوم بتمويل الكيانات الإرهابية.

أخبار اليوم:

وبدورها، قالت صحيفة أخبار اليوم إن اللواء أ.ح محمد فرج الشحات مدير إدارة المخابرات الحربية كشف عن تطور الأنشطة بالبلاد وتداعياتها على الأمن القومي المصري، وقال: |في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 تصاعدت محاور التنسيق والتعاون بين جماعة الإخوان وعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس وتوحدت توجهاتهم نحو هدف واحد وهو الارتفاع بسقف الضغوط على الحكومة المصرية لدعم جماعة الإخوان الإرهابية لاستعادة السلطة|‬.

وأضافت أن اللواء الشحات أوضح ارتباط جماعة الإخوان الإرهابية بالتنظيمات المتطرفة في سيناء، مشيرًا لمقولة أحد قيادات الجماعة أثناء اعتصام رابعة بأن لا أحد يستطيع أن يوقف الإرهاب في مصر إلا من خلالهم وذلك وفقا لعرض فيديو على لسان أحد قيادات الإخوان قال فيه في الثانية الواحدة نستطيع وقف العمليات الإرهابية في سيناء كدليل على ارتباط الإخوان بأنصار بيت المقدس، وأوضح أنه قد برز المخطط الإرهابي كمحاولة لإقامة إمارة إسلامية متطرفة بمدينة الشيخ زويد في أعقاب الهجوم الإرهابي على المدينة بتاريخ 1يوليو 2015.

وقامت القوات المسلحة والشرطة المدنية في هذا اليوم بإفشال هذا الهجوم الإرهابي بكل قوة مدعومة بحجم من المجهود الجوي الذي استهدف كافة العناصر الإرهابية الثابت منها والمتحرك الأمر الذي ساهم بدرجة كبيرة في إفقاد تنظيم أنصار بيت المقدس توازنه إلى جانب القضاء على حوالي 50% من العناصر القتالية شديدة الخطورة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تقرر تأجيل عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب لبعد غد بسبب استمرار المشاورات، وعدم الاستقرار على الأسماء النهائية المرشحة لتولي بعض الحقائب الوزارية، وذلك بعدما كان مقررٍا قيام شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعرض التعديلات الوزارية علي مجلس النواب غدا برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالحكومة والبرلمان قولها: إن التعديل الوزاري قد يزيد على 12 وزيرا من بينهم: الزراعة، والري، والسياحة، وقطاع الأعمال، والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والشئون القانونية، والثقافة، والنقل، والقوى العاملة، والتخطيط والذي دخل بورصة التغييرات لأول مرة بعد تأكيدات سابقة باستمرار الوزير الحالي أشرف العربي في موقعه، والهجرة التي تشهد ضغوطًا قوية من وزارة الخارجية بضرورة إلغائها على اعتبار أن تخصصها يتبع إحدي إدارات وزارة الخارجية.

وأكدت أن العمل يجري على قدم وساق في إنهاء أعمال أول حي سكني في العاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الأيام القادمة.

وقالت إن مصطفى مدبولي وزير الإسكان كلف شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للأراضي الاستثمارية التي تم طرح جزء منها بالعاصمة الإدارية علي مساحة ١٥٠٠ فدان، للاستثمار في الأنشطة العمرانية المتكاملة، والتي يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بها غدا الأحد ويتم بيعها بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، على أن يتم التجهيز لطرح أراض أخرى للاستخدامات الإدارية والتجارية والخدمية.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي.. قالت صحيفة الجمهورية إن محكمة استئناف فيدرالية أمريكية رفضت محاولة لاستئناف العمل بأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة قالت بإجماع هيئتها، المكونة من ثلاثة قضاة، إنها لن تبطل قرارًا أصدرته محكمة أدنى درجة بتجميد الأمر التنفيذي.. مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تثبت أن التهديد الإرهابي يبرر الحظر ولم تقدم دليل على أن أي أجنبي من أي دولة من الوارد ذكرها في الأمر |التنفيذي| ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة.

وفي الشأن السوري قالت الصحيفة إن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب في مقابلة أجراها مع موقع |ياهو نيوز| عن ترحيبه بالقوات الأمريكية في بلاده لمحاربة تنظيم |داعش| بشرط أن يكون ذلك من خلال الحكومة السورية وأن يتم الاعتراف بسيادة حكومته، ورفض الأسد إقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين.. تلك الفكرة التي أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال الأسد إنها لن تجدي.

وفيما يتعلق بالحظر الذي فرضه ترامب على دخول مهاجرين ومسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة بينها سوريا، قال الأسد إن القضية تتعلق بسيادة الأمة الأمريكية واعتبر أن مسئوليته هى استعادة الاستقرار لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا ليجدوا ملاذا في بلدهم.

من جانبها، قالت صحيفة |الأهرام| إن الإدارة الأمريكية تحقق في طريقة تسرب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام، عن مضمون المكالمات الهاتفية التي يجريها الرئيس ترامب مع زعماء دول أجنبية.

وأضافت الصحيفة أن شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض قال: |ندرس الوضع، وهو مثير للقلق|. وأكد أن بعض تلك التسريبات يمثل انتهاكا سافرا للقواعد والقوانين الموجودة.

في الشأن الإيراني، أعلن الرئيس حسن روحاني أن الإيرانيين سيجعلون الولايات المتحدة تندم على لغة العقوبات، التي هددت بها الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ٣٨ للثورة الإيرانية، إن إيران تقدمت بشكوى لمحكمة لاهاي، وذلك بسبب |الحظر الظالم الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية| بسبب برنامجها النووي.وأضاف أن |الحق النووي هو حق طبيعي لنا وقد اعترف به كل العالم|، مشيرا إلى أن |مفاعل آراك سيستأنف عمله بتصميم أفضل بعد توصلنا إلى أحد أكثر أجهزة الطرد المركزي تطورًا|.

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