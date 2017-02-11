. تنطلق، الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الأدبي، الذي ترعاه وزارة الثقافة، وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، ويستضيف المهرجان 50 كاتبا من 18 دولة، وتستهدف الدورة الحالية إلقاء الضوء على أدب المرأة بشكل خاص.

القاهرة..تطلق وزارة الداخلية حملة وطنية، تحت شعار |الانضباط أسلوب حياة| بالتنسيق مع مؤسسة |أخبار اليوم|، بمشاركة عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية والشبابية، لتحقيق الانضباط بالشارع المصري في كافة المجالات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين اليومية.

القاهرة.. يعقد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله موقفه من الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب، والمقرر إجراؤها في 3 مارس المقبل.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

القاهرة.. يعقد البرلمان العربي الاجتماع السنوي الثاني مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

القاهرة.. يتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد علي مصيلحي إحدى الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنطقة برقاش بمحافظة الجيزة، للتأكد من التشغيل التجريبي للصومعة قبل افتتاحها ضمن المشروع القومي لإنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح.

الجزائر.. يصل وزيرا العلاقات الخارجية ديلسي إلوينا رودريجيز والنفط والمناجم نيلسون مارتينيز الفنزويليين إلى الجزائر في زيارة عمل تأتي في إطار |المشاورات التقليدية بين البلدين في ظرف يتميز بانعدام الاستقرار في سوق النفط|.

باريس.. تستضيف مدينة نيس الفرنسية النسخة الـ 133 من مهرجانها الشعبي السنوي وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة بعد نحو سبعة أشهر من الاعتداء الإرهابي الذي أوقع 86 قتيلا، الذي شهدته تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني، ومن المتوقع أن يشارك هذا العام في المهرجان، الذي يستمر حتى 25 فبراير، أقل من 400 ألف شخص توافدوا على المهرجان في 2016 بسبب التأخر في الترويج له نظرا للتعديلات التي أدخلت عليه لدواع أمنية.

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