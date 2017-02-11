الأقصر- محمد محروس: تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة شمال الأقصر من ضبط هارب من حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات

تلقى اللواء عصام الحملي- مدير أمن الأقصر إخطارًا من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة من ضبط المدعو |ع . ع . س|، ومقيم دائرة مركز شرطة الأقصر هارب ومطلوب لتنفيذ حكم قضائي بالسجن ثلاث سنوات غيابي في قضية جناية حيازة سلاح بدون ترخيص.

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