ويبدأ تقديم طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا على مدى 4 أيام تبدأ من اليوم إلى 15 فبراير، الجاري، باستثناء اليوم الأخير - 15 فبراير - حيث يُغلق باب التقدم في الساعة الثانية عشر ظهرًا.وقرر أعضاء مجلس النقابة، كارم محمود وحنان فكري وخالد البلشي، الترشح مرة أخرى، فيما أعلن علاء ثابت، عدم ترشحه مجددًا، واختارت اللجنة المشرفة على الانتخابات، وكيل المجلس خالد ميري، لرئاستها.وتعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اجتماعها العادي يوم الجمعة 3 مارس 2017 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة.