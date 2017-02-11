يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مصحوبة بسقوط الأمطار هناك تمتد حتى شمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.أما حالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر، معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى المترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 11 21الإسكندرية 11 20مطروح 10 19بورسعيد 13 17دمياط 12 18بلطيم 11 18الإسماعيلية 09 20السويس 10 20العريش 10 20نخل 02 18طابا 07 18الطور 10 19مرسي علم 14 21الغردقة 14 23شرم الشيخ 17 23رفح 10 18كاترين 03 18سيوة 05 19المنيا 08 21الفيوم 08 22رأس سدر 13 21أبوسمبل 12 22وسط الدلتا 11 20أسيوط 07 21سوهاج 07 22الأقصر 07 23أسوان 09 25شلاتين 15 25حلايب 18 22الوادى الجديد 05 22قنا 07 23نويبع 16 21السلوم 08 16