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مصدر يكشف تفاصيل إصابة أمين شرطة في حملة أمنية بدمياط
11
فبراير
2017
07:41 AM
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دمياط – محمد عبده: كشف مصدر أمني مطلع بمديرية أمن دمياط، تفاصيل الحملة التي شنتها قوات الشرطة لضبط عدد من المطلوبين في مدينة الروضة بمركز فارسكور، مساء الجمعة
وأشار المصدر، في تصريحات لـ|مصراوي|، إلى أنه خلال اقتحام بؤرة لتجارة المواد المخدرة جرى تبادل إطلاق النيران بين الأمن وأحد المتهمين ما أدى إلى إصابة |أحمد.م|، أمين شرطة وكذلك المتهم |فادي.أ|، وجرى نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج بعد أن سيطرت القوات على الوضع.
وأوضح المصدر، أن أمين الشرطة والمتهم تعرضا لإصابة في الفخذ نتيجة إطلاق النيران وأن حالتهما مستقرة، لافتًا إلى أن أحد المطلوبين على ذمة قضية إتجار في المواد المخدرة بادر بإطلاق أعيرة من سلاح كان في حوزته، ومن المقرر استجواب المتهم فور تماثله للشفاء.
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