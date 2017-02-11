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نقيب الفلاحين: الجواب النهائي لضوابط توريد القمح لدى مجلس الوزراء
قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن الجواب النهائي بشأن ضوابط توريد القمح المحلي وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتي تم تحديدها بالاشتراك مع وزارة الزراعة سيكون إقرارها من قبل مجلس الوزراء للعمل بها خلال موسم حصاد القمح الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل
وأوضح واصل لـ|فيتو|: |أن توريد القمح سيكون بالأسعار العالمية طبقًا لما أعلنه اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين|، لافتًا إلى ضرورة أن يكون السعر عادلًا ومحققًا هامش ربح للفلاح في ظل زيادة مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة وعمليات الحصاد والنقل والعمالة الزراعية بجانب تأجير الأرض الزراعية.وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تسويق المحاصيل الاستراتيجية للفلاحين تفتقد إلى العدالة، كما حدث في محصول الأرز الذي تربح منه التجار بالتخزين والتهريب على حساب الفلاح.
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