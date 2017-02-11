حذر محمد فتحي عبدالعال، الصيدلي، مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع الشرقية، من دواء |سيبوترامين| لمرضى السمنة، لتأثيره وخطورته على مراكز الجوع والشبع في المخ؛ حيث تم سحبه بمختلف الدول لتسببه في ارتفاع أمراض القلب والسكتات الدماغية؛ لكن لازال يتم تهريبه أو خلطه بمستحضرات عشبية مزيفة بمسميات تجارية مختلفة

وأوضح |عبد العال| في تصريحات لـــ|فيتو|، أن العلاج الأول للسمنة يتمثل في اتباع نظام غذائي سليم بتقليل عدد السعرات الحرارية المتناولة وهذه أقل الطرق كلفة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، وتعاطي أدوية التخسيس لتقليل الشهية أو لمنع امتصاص الدهون، ومن أمثلة هذه الأدوية |الاورليستات| الذي يقوم بتثبيط عمل إنزيمات المعدة والأمعاء التي تحلل الدهنيات، ويتم منع امتصاص الدهون في الجسم، مشيرًا إلى أهمية عامل الوقت للوصول إلى الوزن المثالي؛ لكن فقدان الوزن ليس سوى نصف المعركة، فثبات الوزن والحفاظ عليه يشكل تحديًا لا يقل أهمية.