أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج برئاسة أحمد محمود نصر مدير المديرية عن المرحلة الأولى من الخطة التدريبية للعاملين بالوحدات الإدارية ومن المقرر أن تبدأ الخطة اعتبارا من الغد الأحد حتى 9 مارس المقبل، وتتكون من 7 برامج