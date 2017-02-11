أعلنت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي نائب رئيس تحرير مجلة حواء، عن استعدادها لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تحت شعار |صوت الصحفيين|

وأكدت أن الهدف الأول لخوضها لهذه التجربة أن تكون صوت الحق المعبر عن مطالب ومشكلات وطموحات الصحفيين والوقوف بجوار كل مظلوم وصاحب مشكلة، بجانب تقديم برامج خدمية وتدريبية وثقافية وصحية للصحفيين وأسرهم، وتمثيل الصحفيات المصريات بالدرجة الأولى، بالإضافة للتعبير عن واقع ومعاناة شباب المهنة.